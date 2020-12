Al Bano non ce la fa, colpa del coronavirus (Di domenica 20 dicembre 2020) Una notizia ha sconvolto i fan del celebre cantante di Cellino San Marco. Al Bano Carrisi non ce la fa: la dolorosa confessione. Al Bano Carrisi è uno degli artisti più amati dal pubblico italiano per la sua semplicità e per le sue canzoni, che ancora oggi fanno da colonna sonora alle storie d’amore di chi lo segue sin dagli esordi. Nell’ultimo periodo il celebre artista pugliese è stato molto apprezzato dal pubblico per la sua partecipazione a The Voice Of Italy, abbastanza chiacchierata per la presenza di Jasmine, nata dalla relazione con Loredana Lecciso. Il cantante, infatti, ha dovuto inizialmente combattere contro i pregiudizi del pubblico che riteneva la figlia una ‘raccomandata’. Raccomandazione poi smentita da Antonella Clerici che ha confessato di aver insistito in prima persona con Al Bano per averla nel suo ... Leggi su howtodofor (Di domenica 20 dicembre 2020) Una notizia ha sconvolto i fan del celebre cantante di Cellino San Marco. AlCarrisi non ce la fa: la dolorosa confessione. AlCarrisi è uno degli artisti più amati dal pubblico italiano per la sua semplicità e per le sue canzoni, che ancora oggi fanno da colonna sonora alle storie d’amore di chi lo segue sin dagli esordi. Nell’ultimo periodo il celebre artista pugliese è stato molto apprezzato dal pubblico per la sua partecipazione a The Voice Of Italy, abbastanza chiacchierata per la presenza di Jasmine, nata dalla relazione con Loredana Lecciso. Il cantante, infatti, ha dovuto inizialmente combattere contro i pregiudizi del pubblico che riteneva la figlia una ‘raccomandata’. Raccomandazione poi smentita da Antonella Clerici che ha confessato di aver insistito in prima persona con Alper averla nel suo ...

returnofthema13 : @aforista_l basta che Al Bano non vinca Sanremo e la porta a casa, tocca dire. - dracomialfoy : @xsjlences In realtà tom è al bano sotto copertura non lo sapevi? - FredMosby_ : RT @Sanremo70e1: GIRONE 15 Ci sarà di Al Bano e Romina Chi non lavora non fa l'amore di Adriano Celentano e Claudia Mori Messaggio d'amo… - infoitcultura : Clamoroso, Al Bano Carrisi lascia tutti senza parole: “Non sarò più con voi” - infoitcultura : Al Bano non sposa Loredana, fa la proposta a Romina: il clamoroso No -