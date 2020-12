Vidal torna in Inter-Spezia | sarà il vero Vidal?

(Di sabato 19 dicembre 2020)il guerriero, il lottatore, King Arthur o Re Artù che dir si voglia. Contro lol'di Antonio Conte avrà di nuovo a disposizione Arturo, un giocatore che, per le sue ...

sportli26181512 : Con lo Spezia torna Vidal... ma sarà il vero Vidal? Finora no, ma a Conte serve: Con lo Spezia torna Vidal... ma sa… - Gazzetta_it : Torna #Vidal... ma sarà il vero Vidal? Finora no, ma a #Conte serve - infoitsport : TS - Torna Vidal, un guerriero da titolo: il cileno è uno specialista degli scudetti - varvarotweet : Consigli #Fantacalcio Ramirez dal 1’ #sampcrotone Gioca Ramsey #ParmaJuve Simeone torna titolare… - infoitsport : Inter, torna Vidal. Milan, Leao al posto di Ibra. Juve, Kulusevski se la gioca con Ramsey -

Ultime Notizie dalla rete : Vidal torna

L’Inter, seconda in classifica ad un solo punto dal Milan, ospita lo Spezia a San Siro nel match della 13° giornata di Serie A. Vidal torna a disposizione di Conte L’Inter ospita la matricola Spezia n ...ATALANTA – Duvan Zapata non si tocca nell’Atalanta che ospita la Roma, lo assicura La Gazzetta dello Sport. A rischio c’è ancora il Papu Gomez che è sfavorito e potrebbe partire nuovamente in panchina ...