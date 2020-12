LIVE Biathlon, 12,5 km Hochfilzen in DIRETTA: via all’inseguimento maschile! Hofer a caccia della top-10 (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI Biathlon ALLE 15.00 13.02: Partiti i tre norvegesi Laegreid, Dale e Boe. Il quarto Christiansen a completare il lotto dei “Norge”. 13.01: Prende il via il norvegese Sturla Holm Lægreid che punta a ripetersi in questa prova. 13.00: VIA ALLA PURSUIT!!! 12.58: Gli atleti si preparano a partire. 12.55: 5? al via dell’inseguimento maschile. 12.53: Il campione norvegese ha quindi spostato l’attenzione sul fantastico poker della Norvegia nella sprint di giovedì: «Penso che gli skiman abbiano svolto un lavoro particolarmente buono. Siamo in tre sul podio ed io vi sono salito con due penalità. Se gli sci non fossero stati così buoni, non sarebbe stato possibile. La squadra ha iniziato bene la stagione, ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DIALLE 15.00 13.02: Partiti i tre norvegesi Laegreid, Dale e Boe. Il quarto Christiansen a completare il lotto dei “Norge”. 13.01: Prende il via il norvegese Sturla Holm Lægreid che punta a ripetersi in questa prova. 13.00: VIA ALLA PURSUIT!!! 12.58: Gli atleti si preparano a partire. 12.55: 5? al via dell’inseguimento maschile. 12.53: Il campione norvegese ha quindi spostato l’attenzione sul fantastico pokerNorvegia nella sprint di giovedì: «Penso che gli skiman abbiano svolto un lavoro particolarmente buono. Siamo in tre sul podio ed io vi sono salito con due penalità. Se gli sci non fossero stati così buoni, non sarebbe stato possibile. La squadra ha iniziato bene la stagione, ...

OA_Sport : Seguite con noi la DIRETTA #LIVE dell'inseguimento maschile a Hochfiltzen: Johannes Boe con il 50° sigillo in testa… - zazoomblog : LIVE Biathlon 125 km Hochfilzen in DIRETTA: Johannes Boe a caccia del 50° successo Hofer per la top-10 nella pursui… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Hochfilzen per l’Inseguimento maschile: apre Laegreid, ma Dale e Johannes Boe sono vicini #biathlon @AleBergomi #19… - neveitalia : LIVE da Hochfilzen per l’Inseguimento maschile: apre Laegreid, ma Dale e Johannes Boe sono vicini #biathlon… - zazoomblog : LIVE Biathlon 10 km Hochfilzen in DIRETTA: Dorothea Wierer vuole il podio Öberg lo spauracchio maggiore per le norv… -