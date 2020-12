Charlene di Monaco e Gabriella: il taglio caschetto che piace a mamma e figlia (Di sabato 19 dicembre 2020) Tale madre, tale figlia: Charlene di Monaco ha scelto di replicare il suo mitico taglio capelli caschetto biondo sulla testa di Gabriella. Eccole, con lo stesso bob. Liscio, particolarmente corto, con la frangetta che lo completa. Un taglio Anni 20 che aumenta la sintonia tra Charlene di Monaco e la figlia Gabriella. Un taglio che hanno condiviso soltanto per alcune settimane, però. È di qualche giorno fa, la notizia (e la foto) shock di un nuovo taglio semi-rasato per la principessa monegasca. Un taglio punk che potete scoprire meglio nelle GALLERY che lascia tracce del vecchio e mitico caschetto soltanto sul retro. A portare ancora ... Leggi su amica (Di sabato 19 dicembre 2020) Tale madre, talediha scelto di replicare il suo miticocapellibiondo sulla testa di. Eccole, con lo stesso bob. Liscio, particolarmente corto, con la frangetta che lo completa. UnAnni 20 che aumenta la sintonia tradie la. Unche hanno condiviso soltanto per alcune settimane, però. È di qualche giorno fa, la notizia (e la foto) shock di un nuovosemi-rasato per la principessa monegasca. Unpunk che potete scoprire meglio nelle GALLERY che lascia tracce del vecchio e miticosoltanto sul retro. A portare ancora ...

