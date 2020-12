Un mondo perfetto: quando Clint Eastwood "asfaltò" Kevin Costner sul set (Di venerdì 18 dicembre 2020) Kevin Costner abbandonò il set di Un mondo perfetto durante una scena e, al suo ritorno, venne asfaltato da Clint Eastwood, regista del film. Durante le riprese di Un mondo perfetto, Kevin Costner abbandonò improvvisamente il set per sbrigare alcune faccende personali; questo infastidì Clint Eastwood a tal punto che il regista, invece di aspettare il ritorno della sua star, continuò a girare la scena usando Mark Thomason, la controfigura di Costner. quando, circa un'ora dopo, Costner tornò sul set rimase scioccato scoprendo che Eastwood aveva deciso di portare avanti le riprese della sequenza anche in assenza di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 dicembre 2020)abbandonò il set di Undurante una scena e, al suo ritorno, venne asfaltato da, regista del film. Durante le riprese di Unabbandonò improvvisamente il set per sbrigare alcune faccende personali; questo infastidìa tal punto che il regista, invece di aspettare il ritorno della sua star, continuò a girare la scena usando Mark Thomason, la controfigura di, circa un'ora dopo,tornò sul set rimase scioccato scoprendo cheaveva deciso di portare avanti le riprese della sequenza anche in assenza di ...

