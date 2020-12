Sanremo 2021 parte con le polemiche | dopo Morgan anche Bruno Vespa si scaglia contro Amadeus

Leggi su biccy

(Di venerdì 18 dicembre 2020)on fire! Il Festival disi preannuncia essere un gran successo mediatico perché (nonostante non sia ancora partito) ha già scatenato due: la prima con, la seconda con. E se da unasi è lamentato di esser stato cacciato dalla giuria diGiovaniaver polemizzato con, dall’altrasi è lamentato col conduttore per aver finito la serata ad un’ora tarda. “Devo scusarmi con il pubblico di Porta A Porta perché questo programma spesso va in onda molto tardi e spesso qualcuno se ne lamenta, ma ci sono programmi più importanti del nostro che ...