Rosetti | «Designazioni UEFA per arbitri donne non sono sorprendenti»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Roberto, designatore degliin ambito, ha parlato del risalto dato alla scelta di Frappart per Juve-Dinamo Kiev Roberto, designatore degli, ha parlato ai canali ufficiali del massimo organismo calcistico europeo. «Ledeglinelle partitenon dovrebbero più essere. Si fanno per merito e loro meritano solo applausi per il duro lavoro e la dedizione che le hanno portate a questi livelli. Laha lavorato duramente negli ultimi anni per la crescita degli, uomini e, in tutta Europa». Leggi su Calcionews24.com