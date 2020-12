La Rappresentante di Lista: chi è la “queer pop band” di Sanremo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tra la Big band di Sanremo 2021, che si terrà dal 2 al 6 marzo, c’è anche La Rappresentante di Lista. Il duo, composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, non è nuovo al palco dell’Ariston. La coppia aveva già partecipato alla 70esima edizione del Festival a fianco di Rancore. Questa volta però è felice di avere occhi (e le orecchie) puntati solo al suo brano “Amare“. “LRDL”: dal teatro alla serie di Sorrentino La Rappresentante di Lista, spesso abbreviato in “LRDL”, è nata dall’incontro della toscana Veronica Lucchesi e del palermitano Dario Mangiaracina. La cantante e il polistrumentista si sono conosciuti a Milano in occasione di un allestimento teatrale. In un’intervista a Radio2, Veronica racconta così l’incontro: “Eravamo a Milano a fare uno spettacolo teatrale. ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tra la Bigdi2021, che si terrà dal 2 al 6 marzo, c’è anche Ladi. Il duo, composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, non è nuovo al palco dell’Ariston. La coppia aveva già partecipato alla 70esima edizione del Festival a fianco di Rancore. Questa volta però è felice di avere occhi (e le orecchie) puntati solo al suo brano “Amare“. “LRDL”: dal teatro alla serie di Sorrentino Ladi, spesso abbreviato in “LRDL”, è nata dall’incontro della toscana Veronica Lucchesi e del palermitano Dario Mangiaracina. La cantante e il polistrumentista si sono conosciuti a Milano in occasione di un allestimento teatrale. In un’intervista a Radio2, Veronica racconta così l’incontro: “Eravamo a Milano a fare uno spettacolo teatrale. ...

