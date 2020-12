‘Gf Vip 5’, Giulia Salemi e quelle chat notturne con un noto attore italiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Giulia Salemi è diventata una gieffina della quinta edizione del Grande Fratello Vip da poche settimane, ma già non ha perso occasione per far parlare di sé. La bella italo-persiana, già concorrente della terza edizione del reality che le regalò una bella quanto sofferta storia d’amore con l’ex tronista Francesco Monte, nelle ultime ore sembra essersi parecchio avvicinata a Pierpaolo Pretelli. Dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci dalla Casa, l’ex Velino di Striscia la Notizia pare aver cambiato completamente atteggiamento e, a detta di molti suoi compagni, il suo Gf sarebbe cominciato proprio dal giorno dell’abbandono della Gragoraci. Se tra lui e Salemi scoccherà la scintilla lo scopriremo solo col tempo. Intanto, però, un gossip sulla vita sentimentale dell’influencer si sta facendo spazio in queste ore. Alberto Dandolo ha infatti ... Leggi su isaechia (Di venerdì 18 dicembre 2020)è diventata una gieffina della quinta edizione del Grande Fratello Vip da poche settimane, ma già non ha perso occasione per far parlare di sé. La bella italo-persiana, già concorrente della terza edizione del reality che le regalò una bella quanto sofferta storia d’amore con l’ex tronista Francesco Monte, nelle ultime ore sembra essersi parecchio avvicinata a Pierpaolo Pretelli. Dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci dalla Casa, l’ex Velino di Striscia la Notizia pare aver cambiato completamente atteggiamento e, a detta di molti suoi compagni, il suo Gf sarebbe cominciato proprio dal giorno dell’abbandono della Gragoraci. Se tra lui escoccherà la scintilla lo scopriremo solo col tempo. Intanto, però, un gossip sulla vita sentimentale dell’influencer si sta facendo spazio in queste ore. Alberto Dandolo ha infatti ...

