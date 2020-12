Cyberpunk 2077: lo sfogo degli sviluppatori verso i dirigenti di CD Projekt Red (Di venerdì 18 dicembre 2020) La ribellione è nell'aria in casa CD Projekt Red: a quanto pare durante l'ultima riunione col personale di ieri sono volate parole dire all'indirizzo della direzione della compagnia, da parte di alcuni dipendenti. Almeno è quanto riferisce Bloomberg, che ha ricevuto la testimonianza da due persone presenti sul luogo in quel momento. Gli sviluppatori in questione hanno decisamente seguito uno dei motti della compagnia, "Siamo ribelli" e hanno chiesto conto della reputazione professionale persa, delle deadline irrealistiche e del susseguente lavoro per mettere mano al disastro delle versioni per console. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 18 dicembre 2020) La ribellione è nell'aria in casa CDRed: a quanto pare durante l'ultima riunione col personale di ieri sono volate parole dire all'indirizzo della direzione della compagnia, da parte di alcuni dipendenti. Almeno è quanto riferisce Bloomberg, che ha ricevuto la testimonianza da due persone presenti sul luogo in quel momento. Gliin questione hanno decisamente seguito uno dei motti della compagnia, "Siamo ribelli" e hanno chiesto conto della reputazione professionale persa, delle deadline irrealistiche e del susseguente lavoro per mettere mano al disastro delle versioni per console. Leggi altro...

