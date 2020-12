Cyberpunk 2077: le azioni di CD Projekt Red crollano in borsa (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo la cancellazione di Cyberpunk 2077 dallo store di Sony PlayStation, le azioni in borsa di CD Projekt Red hanno subito un vistoso e soprattutto costoso crollo, facendo perdere all’azienda un discreto ammontare di denaro Negli scorsi giorni, Internet è completamente esploso a causa di Cyberpunk 2077. Non nel modo che ci saremmo aspettati qualche mese fa, però, e vi abbiamo parlato delle sue criticità anche nella nostra recensione. All’uscita del titolo, infatti, molti hanno notato l’estrema difficoltà delle versioni ormai “old-gen” delle console base a far girare il titolo di CD Projekt Red, con il risultato di crash, bug, glitch e una resa grafica generale ben al di sotto della sufficienza. Esattamente quello che nessuno si aspettava dal titolo ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo la cancellazione didallo store di Sony PlayStation, leindi CDRed hanno subito un vistoso e soprattutto costoso crollo, facendo perdere all’azienda un discreto ammontare di denaro Negli scorsi giorni, Internet è completamente esploso a causa di. Non nel modo che ci saremmo aspettati qualche mese fa, però, e vi abbiamo parlato delle sue criticità anche nella nostra recensione. All’uscita del titolo, infatti, molti hanno notato l’estrema difficoltà delle versioni ormai “old-gen” delle console base a far girare il titolo di CDRed, con il risultato di crash, bug, glitch e una resa grafica generale ben al di sotto della sufficienza. Esattamente quello che nessuno si aspettava dal titolo ...

