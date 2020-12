Come diventeremo asociali (Di venerdì 18 dicembre 2020) Chi si occupa di comunicazione, in qualsiasi sua forma, dalla propaganda politica al marketing, lo sa: a forza di ripetere un concetto, questo concetto entra nella testa delle persone e diventa vero. Per dirla con il mio amato George Lakoff, evocare un frame lo rinforza. Per dirla con Joseph Goebbels (sì, proprio il ministro della propaganda Nazista, colui che continuando a raccontare la storia in cui le sue menomazioni fisiche erano causate dal suo eroismo in battaglia aveva fatto dimenticare a tutti che in realtà era la causa del suo rigetto da parte dell’esercito): se dici una menzogna enorme e continui a ripeterla, prima o poi il popolo ci crederà. E, infine, per dirla con uno dei miei filosofi preferita, Wittengstein, “i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo”, nel senso che vedremo tra poco insieme. Cervello ed empatia Molte persone credono, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Chi si occupa di comunicazione, in qualsiasi sua forma, dalla propaganda politica al marketing, lo sa: a forza di ripetere un concetto, questo concetto entra nella testa delle persone e diventa vero. Per dirla con il mio amato George Lakoff, evocare un frame lo rinforza. Per dirla con Joseph Goebbels (sì, proprio il ministro della propaganda Nazista, colui che continuando a raccontare la storia in cui le sue menomazioni fisiche erano causate dal suo eroismo in battaglia aveva fatto dimenticare a tutti che in realtà era la causa del suo rigetto da parte dell’esercito): se dici una menzogna enorme e continui a ripeterla, prima o poi il popolo ci crederà. E, infine, per dirla con uno dei miei filosofi preferita, Wittengstein, “i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo”, nel senso che vedremo tra poco insieme. Cervello ed empatia Molte persone credono, ...

