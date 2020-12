Scossa di terremoto | Tanta paura ma nessun danno

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Trezzano sul Naviglio (Milano), 17 dicembre 2020 " Pochi secondi ma intensi. Un adiè stata avvertita in tutto il Sud Milano ma le vibrazioni sono arrivate a Nord, fino a Monza. ...

rtl1025 : ?? Una scossa di #terremoto di magnitudo tra il 3.8 e il 4.3 è stata registrata in provincia di #Milano alle 16.59.… - ilpost : Una scossa di terremoto è stata percepita a Milano, di magnitudo tra 3.8 e 4.3 - MediasetTgcom24 : Scossa di terremoto avvertita a Milano - Cris84272382 : RT @Corriere: Terremoto a Milano, scossa di magnitudo tra 3.8 e 4.3 - danielealfa85 : @nullanullino Ehy, cos'é successo? Scossa di terremoto? -

Ultime Notizie dalla rete : Scossa terremoto

Questa velocità così bassa solitamente non genera grandi terremoti, almeno in epoca storica non ne conosciamo. Nel lodigiano, invece, a Caviaga, nel 1951 abbiamo avuto una scossa di magnitudo 5.2-5.4? ...AGI - Una scossa di terremoto è stata avvertita a Milano intorno alle 17. Tanti gli utenti sui social che hanno sentito la terra tremare. Alle 16.59 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ...