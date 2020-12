Lara Comi, sequestro per oltre mezzo milione di euro all’ex eurodeputata Fi e altri 5 indagati: “Truffa aggravata ai danni del Parlamento Ue” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il tribunale di Milano ha disposto il sequestro per oltre mezzo milione di euro a carico dell’ex europarlamentare Lara Comi e altri cinque indagati. Al centro l’accusa di Truffa aggravata ai danni del Parlamento europeo per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Secondo la richiesta della Procura accolta dal giudice (inchiesta coordinata dai pm Silvia Bonardi, Adriano Scudieri e Luigi Furno) buona parte degli stipendi di almeno due dei suoi assistenti sarebbe stata intascata dalla stessa Comi. La cifra contestata e sottoposta a sequestro è di 525mila euro e copre i due mandati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il tribunale di Milano ha disposto ilperdia carico dell’exparlamentarecinque. Al centro l’accusa diaidelpeo per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Secondo la richiesta della Procura accolta dal giudice (inchiesta coordinata dai pm Silvia Bonardi, Adriano Scudieri e Luigi Furno) buona parte degli stipendi di almeno due dei suoi assistenti sarebbe stata intascata dalla stessa. La cifra contestata e sottoposta aè di 525milae copre i due mandati ...

Lara Comi. Natale. Nelle ore in cui molti si “truccano di felicità” c’è anche un piatto che non verrà messo in tavola, di una sedia vuota, di un regalo mai consegnato, di una mente piena ...

