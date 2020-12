Dpcm Natale 2020, Conte: «Stretta aggiuntiva per massima resilienza» (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ad una settimana dalla vigilia il Dpcm Natale 2020 è ancora sul piano di lavoro, due le ipotesi al vaglio: Italia zona rossa nei festivi e prefestivi o un’unica zona arancione dal 24 dicembre al 6 gennaio. È lo stesso premier Conte a sottolineare l’importanza di una nuova Stretta nel corso del talk politico Accordi e Disaccordi. Ad angosciare maggiormente è il rapporto malati-decessi: “Questo mi preoccupa sempre fortemente, – ha affermato il presidente – ho consultato medici ed esperti. Non c’è una sola risposta, ma avendo tanti anziani sono più a rischio. I fattori sono tanti ed è difficile individuare la ragione”. Leggi anche >> Dpcm Natale, Italia zona rossa: ecco da quando Dpcm Natale 2020, ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ad una settimana dalla vigilia ilè ancora sul piano di lavoro, due le ipotesi al vaglio: Italia zona rossa nei festivi e prefestivi o un’unica zona arancione dal 24 dicembre al 6 gennaio. È lo stesso premiera sottolineare l’importanza di una nuovanel corso del talk politico Accordi e Disaccordi. Ad angosciare maggiormente è il rapporto malati-decessi: “Questo mi preoccupa sempre fortemente, – ha affermato il presidente – ho consultato medici ed esperti. Non c’è una sola risposta, ma avendo tanti anziani sono più a rischio. I fattori sono tanti ed è difficile individuare la ragione”. Leggi anche >>, Italia zona rossa: ecco da quando, ...

