Amici 20, chi è Enula? I rumors sul flirt con Leo Gassman

La scelta di Rudy Zerbi Enula è la cantante scelta da Rudy Zerbi, notata nelle giornate dei casting di Amici 20. Ha vinto la sfida contro Letizia, ex concorrente di Arisa. 

BREVE BIO Enula Bareggi, in arte Enula, nasce ad Abbiategrasso in provincia di Milano, il 10 Giugno del 1998. Non è nuova né alle telecamere né alla musica. A soli 13 anni ha partecipato al programma "Io Canto" condotto da Gerry Scotti.Era stata selezionata tra i 60 possibili partecipanti di AmaSanremo di quest'anno. Ha portato il brano dal titolo Con(Torta) ma non è riuscita ad accedere alle fasi finali del programma e ha quindi provato ad entrare ad Amici. Ci è riuscita grazie alla sfida con un'ex concorrente, Letizia Bertoldi. In questo caso ha portato il suo inedito "Auricolari". La finalissima di AmaSanremo è questa sera, 17

