Si apre la beta HarmonyOS per 5 Huawei: il programma completo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Svolta doveva essere e svolta è stata su HarmonyOS a metà mese. Come vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri, infatti, puntualmente oggi è stato lanciato ufficialmente il programma beta di questo nuovo progetto Huawei, a conferma del fatto che l’azienda cinese non intende sprecare neanche un giorno rispetto alla propria tabella di marcia. Un segnale importante, che la dice lunga sull’intenzione di non lasciare nulla al caso, nell’ambito di un’idea in grado di aumentare il livello di emancipazione di questo brand. HarmonyOS pronto in versione beta su alcuni Huawei: situazione il 16 dicembre Un aggiornamento importante dal mondo di HarmonyOS ci arriva oggi 16 dicembre dal sito Huawei Central, secondo cui è stata avviata la ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Svolta doveva essere e svolta è stata sua metà mese. Come vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri, infatti, puntualmente oggi è stato lanciato ufficialmente ildi questo nuovo progetto, a conferma del fatto che l’azienda cinese non intende sprecare neanche un giorno rispetto alla propria tabella di marcia. Un segnale importante, che la dice lunga sull’intenzione di non lasciare nulla al caso, nell’ambito di un’idea in grado di aumentare il livello di emancipazione di questo brand.pronto in versionesu alcuni: situazione il 16 dicembre Un aggiornamento importante dal mondo dici arriva oggi 16 dicembre dal sitoCentral, secondo cui è stata avviata la ...

Huawei torna a confermare il periodo di rilascio durante il quale assisteremo alla prima Beta del tanto atteso HarmonyOS 2.0.

La beta 2.0 di HarmonyOS arriva per Huawei P40 e si mostra in un video

Huawei ha ufficialmente aperto la beta 2.0 di HarmonyOS per gli sviluppatori per Huawei P40, Mate 30 e MatePad Pro ...

