Renzi minaccia il governo. Secondo voi questa volta fa sul serio? (Di mercoledì 16 dicembre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"no","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"no","index":1}

ManlioDS : Mentre #Salvini e #Meloni amoreggiano con #Ungheria e #Polonia, i paesi più ostili all'#Italia, e #Renzi minaccia d… - fattoquotidiano : Renzi minaccia la crisi di governo anche su El Pais. Bonafede: “Irresponsabile farlo a Consiglio Ue in corso. Vuole… - petergomezblog : Renzi insiste: “Numeri per un nuovo governo? Per me ci sono”. Boccia: “Chi minaccia la crisi è scollegato dalla vit… - Frankf1842 : RT @ilfattoblog: ARIA DI CRISI 'Lascia sgomenti il grido tignoso di chi, col cerino in mano, minaccia di far saltare tutto in aria' #Renzi… - Mariang47614228 : RT @francesco088661: #Cartabianca Renzi ha (FINALMENTE)parlato dei nostri 18 EROICI PESCATORI sequestrati in Libia dal PIRATA Haftar.Ha par… -