Hellas Verona, Juric: "Basta cessioni o io non ci sarò più. Non è questa la strada giusta" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Leggo delle plusvalenze, se vogliamo crescere non devono esserci più. E, se ci saranno cessioni, non ci sarò più io. Adesso i risultati nascondono tutto e ho sempre detto che sono contento. Ma se ... Leggi su sport.sky (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Leggo delle plusvalenze, se vogliamo crescere non devono esserci più. E, se ci saranno, non cipiù io. Adesso i risultati nascondono tutto e ho sempre detto che sono contento. Ma se ...

Non siamo forti come l'anno scorso, magari lo diventeremo ma al momento siamo ancora in costruzione" Dopo l'ottimo nono posto della scorsa stagione, l'Hellas Verona si sta confermando alla grande.

Due partite in tre giorni e una spada di Damocle contro chi poteva essere (ma non è stato) il futuro della Fiorentina

“Più volte ho letto che io avrei preso un altro allenatore ad inizio stagione: no, io volevo Iachini. Avessi voluto Juric o De Zerbi, il presidente me l’avrebbe fatto prendere”. Così parlò il direttor ...

