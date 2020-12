Gomez | prove di distensione | scuse al gruppo e mediazione di Percassi

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', il campione argentino (che comunque si aspetta una multa da parte della società) si è pubblicamente scusato con tutto ildopo l'insubordinazione ...

ennatrasporti : Papu Gomez, prove riconciliazione con Gasp ma Inter-Milan, Mls e Spagna alla finestra - Tele_Nicosia : Papu Gomez, prove riconciliazione con Gasp ma Inter-Milan, Mls e Spagna alla finestra - Giornaleditalia : Papu Gomez, prove riconciliazione con Gasp ma Inter-Milan, Mls e Spagna alla finestra - zazoomblog : Papu Gomez prove riconciliazione con Gasp ma Inter-Milan Mls e Spagna alla finestra - #Gomez #prove… - TV7Benevento : Papu Gomez, prove riconciliazione con Gasp ma Inter-Milan, Mls e Spagna alla finestra... -

Ultime Notizie dalla rete : Gomez prove

Seconda convocazione consecutiva per Gomez che fa prove di distensione e Gasperini lo porta a Torino, dove dovrebbe partire dalla panchina.Nella doppia pagina della Gazzetta dello Sport dedicata al match tra Juventus e Atalanta si parla di “Prova del dieci”. Alla possibilità di trovare la doppia cifra in termini di reti per Morata si ...