Fiumicino, sono 339 i cittadini positivi, l'età media è di 40 anni. Ecco i dati aggiornati (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Coronavirus a Fiumicino, Ecco gli ultimi dati aggiornati al 16 dicembre. "sono 339 i positivi al coronavirus nel Comune di Fiumicino secondo i dati forniti dalla Asl Rm3, uno in meno rispetto all'ultima rilevazione". Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. "l'età media – spiega – rimane quella di 40 anni, le donne superano sempre gli uomini, 189 a 150, il rapporto tra popolazione e positivi ammonta allo 0,41%. La percentuale di contagi rimane sempre più alta nelle località di Isola sacra e Fiumicino, ben il 66% del totale". "Il leggero trend in discesa prosegue, ragione in più – conclude il sindaco – anche in vista delle prossime ...

