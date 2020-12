Amazon Alexa traduce in tempo reale, come impartire il comando (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non è una novità che Amazon Alexa sia sempre più nella vita di tutti i giorni di ognuno di noi: la sua utilità è ormai riconosciuta anche dagli utenti inizialmente più scettici. come riportato dal blog ufficiale di Amazon e anche da noi trattato nella giornata di ieri in questo articolo dedicato, adesso l’assistente digitale, a bordo dei dispositivi Echo, sarà anche in grado di effettuare le traduzioni delle conversazioni in tempo reale. Chiaro quale sia l’obiettivo sotteso: dare la possibilità a due o più persone che non parlano la stessa lingua di riuscire comunque a tenere una conversazione. Per accedere alla funzione non servirà altro che chiedere ad Amazon Alexa, che si occuperà di tutto quanto il resto (traducendo entrambe le ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Non è una novità chesia sempre più nella vita di tutti i giorni di ognuno di noi: la sua utilità è ormai riconosciuta anche dagli utenti inizialmente più scettici.riportato dal blog ufficiale die anche da noi trattato nella giornata di ieri in questo articolo dedicato, adesso l’assistente digitale, a bordo dei dispositivi Echo, sarà anche in grado di effettuare le traduzioni delle conversazioni in. Chiaro quale sia l’obiettivo sotteso: dare la possibilità a due o più persone che non parlano la stessa lingua di riuscire comunque a tenere una conversazione. Per accedere alla funzione non servirà altro che chiedere ad, che si occuperà di tutto quanto il resto (ndo entrambe le ...

