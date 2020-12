'Via col Vento' uscì il 15 dicembre. Grazie a Black Lives Matter è in streaming con spiegazione (Di martedì 15 dicembre 2020) di C.G. Ad 81 anni dalla sua prima cinematografica, il 15 dicembre 1939 in America, Via col Vento fa ancora parlare di sé. In seguito alle proteste dopo la morte di Floyd e legate al Black Lives ... Leggi su globalist (Di martedì 15 dicembre 2020) di C.G. Ad 81 anni dalla sua prima cinematografica, il 151939 in America, Via colfa ancora parlare di sé. In seguito alle proteste dopo la morte di Floyd e legate al...

ACCADDE OGGI - "Via col vento", 81 anni fa la prima uscita nelle sale

"Via col Vento" uscì il 15 dicembre. Grazie a Black Lives Matter è in streaming con spiegazione

In risposta alle proteste del movimento e alle accuse di razzismo, le piattaforme fanno precedere il kolossal del 1939 da un'introduzione che ne discute gli aspetti storici ...