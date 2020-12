Udinese Crotone 0-0 LIVE | punizione di Messias | vola Musso e devia

Leggi su calcionews24

(Di martedì 15 dicembre 2020) Alla Dacia Arena, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Dacia Arena”,si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 18? – Primo tiro dell’– Arslan controlla la respinta della difesa dele calcia dai venti metri: conclusione centrale bloccata comodamente da Cordaz. 14? – Grande parata dichein angolo ladi Juniordiretta all’incrocio dei pali 8? – Ci prova Simy – Simy ...