Pmi, non si vive di sola moratoria. Parla l'avv. Stanislao Chimenti (Di martedì 15 dicembre 2020) È necessario intervenire non con la "moratoria" sui pagamenti per alleggerire la carenza di cassa, ma anche con misure di natura strutturale. Ecco quali secondo l'avvocato Stanislao Chimenti, docente di Diritto commerciale e partner dello studio internazionale Delfino Willkie Farr&Gallagher che Formiche.net ha interpellato per capire come poter far riprendere le Pmi. Il mercato del credito è stato fortemente inciso dalla pandemia. Come giudica il recente richiamo della Bce sulle banche europee a mantenere invariati i criteri di valutazione del rischio di credito? Si tratta di un'iniziativa che ben evidenzia i termini del problema. La vigilanza bancaria comunitaria paventa il credit crunch. In sintesi, si teme che se si allentassero le maglie dei controlli, le sofferenze emergerebbero improvvisamente, con un impatto ...

