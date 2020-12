Luxemburgo, ex ct Brasile positivo al covid per 2a volta/ Ricoverato in ospedale (Di martedì 15 dicembre 2020) L'ex commissario tecnico del Brasile, Luxemburgo, si trova Ricoverato a San Paolo per covid: è la seconda volta che contrae l'infezione Leggi su ilsussidiario (Di martedì 15 dicembre 2020) L'ex commissario tecnico del, si trovaa San Paolo per: è la secondache contrae l'infezione

juventinaleuca7 : RT @RaiSport: ? L'ex ct del #Brasile #Luxemburgo ricoverato per #Covid Il tecnico 68enne, che si trova ora all'ospedale Sirio e Libanes, st… - Ilarioforjuve : RT @RaiSport: ? L'ex ct del #Brasile #Luxemburgo ricoverato per #Covid Il tecnico 68enne, che si trova ora all'ospedale Sirio e Libanes, st… - RaiSport : ? L'ex ct del #Brasile #Luxemburgo ricoverato per #Covid Il tecnico 68enne, che si trova ora all'ospedale Sirio e L… - Pall_Gonfiato : #Brasile, ricoverato l'ex ct #Luxemburgo: primi sintomi di Covid-19 - MomentiCalcio : #Brasile, l’ex CT #Luxemburgo ricoverato in ospedale per COVID-19 -