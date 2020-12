“L’ha detto davvero?”. GF Vip, gaffe di Alfonso Signorini in diretta: “Scusate, ho sbagliato parole”. Ma sul web è sfottò (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Grande Fratello Vip riparte e sembra inarrestabile. Alfonso Signorini ha aperto mostrando al pubblico gli addobbi natalizi e si è detto molto emozionato di essere in compagnia questa sera dei concorrenti, degli opinionisti e di tutti quelli che seguono il reality show di settimana in settimana. Peccato che sia arrivata la gaffe imbarazzante di Alfonso Signorini: “Abbiamo conato, no coniato. Conato per carità… uno slogan: Natale con i tuoi, vipponi più che puoi”. Lo ha dichiarato il padrone di casa: “Grande abbuffata di emozioni” ha anticipato Alfonso Signorini per la puntata del Grande Fratello Vip di questa sera. Rientrerà in casa Elisabetta Gregoraci per un confronto diretto con Pretelli. Poi si scoprirà chi tra i vip al televoto dovrà uscire ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Il Grande Fratello Vip riparte e sembra inarrestabile.ha aperto mostrando al pubblico gli addobbi natalizi e si èmolto emozionato di essere in compagnia questa sera dei concorrenti, degli opinionisti e di tutti quelli che seguono il reality show di settimana in settimana. Peccato che sia arrivata laimbarazzante di: “Abbiamo conato, no coniato. Conato per carità… uno slogan: Natale con i tuoi, vipponi più che puoi”. Lo ha dichiarato il padrone di casa: “Grande abbuffata di emozioni” ha anticipatoper la puntata del Grande Fratello Vip di questa sera. Rientrerà in casa Elisabetta Gregoraci per un confronto diretto con Pretelli. Poi si scoprirà chi tra i vip al televoto dovrà uscire ...

