Halo Infinite su Xbox One? I giocatori chiedono la cancellazione della versione old-gen

Il lancio di Xbox Series X/S potrebbe aver deluso alcuni giocatori a causa della mancanza di titoli first party. Nonostante le ottime recensioni per l'hardware stesso e giochi come Yakuza: Like a Drag ...Alcuni fan avrebbero iniziato a chiedersi se non fosse il caso che 343i blocchi i lavori sulla versione Xbox One di Halo Infinite.