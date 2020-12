Gli occhiali rovesciati di Gucci | tra moda e polemiche

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 15 dicembre 2020) In queste ultime ore è scoppiata una vera e propria polemica sui social network. A far parlare gli utenti del web sono gli ultimilanciati da. Che cosa hanno di particolare? Sono al contrario! Ebbene sì, una vera e propria novità per questi accessori che sono stati considerati da molti piuttosto eccentrici oltre che chiaramente strani e diversi dal solito. Glida sole sottosopra potrebbero considerarsi una nuova provocazione da parte del marchio diche appena poco tempo fa aveva lanciato i collant strappati. Certo è chesta facendo parlare e non poco proprio grazie a questi accessori così particolari.e glial contrario: la gente si divide ma ecco quanto costano Cerchiamo di analizzare al meglio questo modello di ...