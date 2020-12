Cervello e lettura del linguaggio informatico: una lingua a parte (Di martedì 15 dicembre 2020) Un nuovo studio suggerisce che la lettura del codice del computer non si basa sulle regioni del Cervello coinvolte nell’elaborazione del linguaggio. Infatti, sebbene la lettura del codice del computer attivi la rete a domanda multipla, sembra fare più affidamento su parti diverse della rete del Cervello rispetto ai problemi di matematica o logica, suggerendo che la codifica non replica con precisione nemmeno le esigenze cognitive della matematica. “La comprensione del codice del computer sembra essere una cosa a parte. Non è la stessa cosa della lingua e non è la stessa cosa della matematica e della logica“, afferma Anna Ivanova, una studentessa laureata del MIT e autrice principale dello studio. Evelina Fedorenko, Professoressa Associata di ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 15 dicembre 2020) Un nuovo studio suggerisce che ladel codice del computer non si basa sulle regioni delcoinvolte nell’elaborazione del. Infatti, sebbene ladel codice del computer attivi la rete a domanda multipla, sembra fare più affidamento su parti diverse della rete delrispetto ai problemi di matematica o logica, suggerendo che la codifica non replica con precisione nemmeno le esigenze cognitive della matematica. “La comprensione del codice del computer sembra essere una cosa a. Non è la stessa cosa dellae non è la stessa cosa della matematica e della logica“, afferma Anna Ivanova, una studentessa laureata del MIT e autrice principale dello studio. Evelina Fedorenko, Professoressa Associata di ...

