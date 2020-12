Atp Cup e due Atp 250 la settimana prima degli Australian Open 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 15 dicembre 2020) L’Atp Cup e due tornei Atp 250 si terranno nellaantecedente agli. Lo apprende la redazione di Sportface: come riportato da Luca Fiorino, il calendario Atp prende forma e, a sorpresa, ci sarà una gran concentrazione di eventi pocodel primo torneo del Grande Slam. L’Atp Cup, per questo motivo, probabilmente vedrà cambiare il proprio format, riducendo il numero delle squadre partecipanti. +++ BREAKING NEWS +++ ? ATP Cup + 2 x ATP 250 the week before AO#ATP — Luca Fiorino (@FiorinoLuca) December 15, 2020 SportFace.