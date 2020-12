Uomini e Donne, Puntata di Oggi: La Proposta di Gemma a Maurizio! (Di lunedì 14 dicembre 2020) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: dopo una sfilata che sorprende tutti, Gemma parla in maniera molto chiara con Maurizio e gli fa una Proposta. Intanto Gianluca prende una decisione per quanto riguarda Marianna… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, si è parlato di Armando, di Gianluca ma anche di Gemma. Quest’ultima ha fatto un significativo passo avanti con Maurizio, facendogli un’importante Proposta. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gianluca chiude con Marianna! La Puntata si apre con Armando che è particolarmente furioso con ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 14 dicembre 2020)di: dopo una sfilata che sorprende tutti,parla in maniera molto chiara con Maurizio e gli fa una. Intanto Gianluca prende una decisione per quanto riguarda Marianna… Nellaquotidiana di, si è parlato di Armando, di Gianluca ma anche di. Quest’ultima ha fatto un significativo passo avanti con Maurizio, facendogli un’importante. Ecco che cosa è successo nelladidi: Gianluca chiude con Marianna! Lasi apre con Armando che è particolarmente furioso con ...

