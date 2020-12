Ora è possibile chiudere i controlli multimediali nelle notifiche di Android 11 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Con l'introduzione della patch di dicembre è finalmente possibile rimuovere i controlli multimediali dall'area delle notifiche. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 14 dicembre 2020) Con l'introduzione della patch di dicembre è finalmenterimuovere idall'area delle. L'articolo proviene da Tutto

matteosalvinimi : #Salvini: in Parlamento c'è la proposta della Lega su flat-tax per le famiglie con reddito fino a 70mila euro, cost… - lauraboldrini : Accordo raggiunto sul #NextGenerationEU. Sconfitti i veti, vince l'Europa. Sul rispetto dei diritti non è possibi… - ItaliaViva : Abbiamo bisogno di investire sulla sanità, nella formazione e nella medicina territoriale. Non è possibile rinuncia… - Nadyworld1964 : @annaperply La cosa che mi lascia più sorpreso è che siamo in 4 colleghi a casa per positività al covid e ora confr… - vajaltrove : @gl8511 @CanteleRoberta @fattoquotidiano Ho fatto colazione in un bar vuoto a un’ora da me studiata perché lo fosse… -