Moratti: «Se Conte non fa giocare Eriksen avrà le sue ragioni» (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è stato ospite della trasmissione radiofonica Radio anch’io sport. Queste le sue parole L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è stato ospite della trasmissione radiofonica Radio anch’io sport. Queste le sue parole. CHAMPIONS – «E’ stata una grande delusione. Non era un girone semplicissimo ma comunque ci aspettavamo qualcosa in più. Ora c’è la possibilità di vincere il campionato». PAOLO ROSSI – «E’ stato un grande dolore la sua perdita. E’ stato uno dei più grandi calciatori in Italia. Ho avuto la fortuna di assistere alla fine dei Mondiali ’82 e mi innamorai di lui». PANDEMIA – «Una crisi di una gravità incredibile. Non sapremo per quanto tempo si giocherà a porte chiuse. Il vaccino potrà aiutare ma questi ritardi mettono in difficoltà le società che hanno spese altissime. I giocatori sono quelli che ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’ex presidente dell’Inter Massimoè stato ospite della trasmissione radiofonica Radio anch’io sport. Queste le sue parole L’ex presidente dell’Inter Massimoè stato ospite della trasmissione radiofonica Radio anch’io sport. Queste le sue parole. CHAMPIONS – «E’ stata una grande delusione. Non era un girone semplicissimo ma comunque ci aspettavamo qualcosa in più. Ora c’è la possibilità di vincere il campionato». PAOLO ROSSI – «E’ stato un grande dolore la sua perdita. E’ stato uno dei più grandi calciatori in Italia. Ho avuto la fortuna di assistere alla fine dei Mondiali ’82 e mi innamorai di lui». PANDEMIA – «Una crisi di una gravità incredibile. Non sapremo per quanto tempo si giocherà a porte chiuse. Il vaccino potrà aiutare ma questi ritardi mettono in difficoltà le società che hanno spese altissime. I giocatori sono quelli che ...

