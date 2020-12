Le soap di Canale 5 a Natale | quali andranno in pausa natalizia? La programmazione

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Cosa vedremo nel periodo diin tv? Queste feste saranno sicuramente diverse dal solito infatti passeremo certamente più tempo in casa. E non ci saranno solo i film dia farci compagnia ma anche i programmi che seguiamo giornalmente. Curiosi di sapere se le vostre amatein onda oppure no? Ve ne parliamo in questo articolo, cercando di fare una sorta di calendario che ci permetterà di capiresono ledi5 cheancora in onda einvece si prenderanno una piccolanel corso delle festività. Come saprete ladi5 cambierà molto nel pomeriggio: non ci sarà Uomini e Donne e anche Pomeriggio 5 andrà in ...