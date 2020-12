Dayane Mello: scontro nella notte con Giulia Salemi – VIDEO (Di lunedì 14 dicembre 2020) Dayane Mello è una delle concorrenti più complicate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Alterna continuamente momenti di alti e bassi, e riesce spesso a creare disordini nella Casa più spiata di Italia. Stanotte Dayane Mello ha avuto un duro scontro con Giulia Salemi. Tutto ha origine da un gioco proposto dal Grande Fratello. Il GF Vip ha chiesto ai concorrenti entrati in queste ultime settimane di votare “il meno sexy, il più antipatico e il più invisibile” tra i gieffini in gara dall’inizio. Giulia Salemi ha votato Dayane Mello per quanto riguarda il concorrente più antipatico: “Vado d’accordo con tutti, ho pensato di votare la persona con meno senso dello ... Leggi su giornal (Di lunedì 14 dicembre 2020)è una delle concorrenti più complicate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Alterna continuamente momenti di alti e bassi, e riesce spesso a creare disordiniCasa più spiata di Italia. Staha avuto un durocon. Tutto ha origine da un gioco proposto dal Grande Fratello. Il GF Vip ha chiesto ai concorrenti entrati in queste ultime settimane di votare “il meno sexy, il più antipatico e il più invisibile” tra i gieffini in gara dall’inizio.ha votatoper quanto riguarda il concorrente più antipatico: “Vado d’accordo con tutti, ho pensato di votare la persona con meno senso dello ...

