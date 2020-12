Roma, continua la strage dei dottori: il Covid uccide noto medico 55enne (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Coronavirus continua a fare vittime e la strage dei dottori non si arresta. E’ morto Giovanni Ferraro, noto dottore di 55 anni di Roma con lo studio in via Baldo degli Ubaldi. Il medico di medicina generale al distretto 13 della Asl Roma 1 positivo al Covid, era ricoverato da giorni all’ospedale Cristo Re della Capitale. A dare la triste notizia e a salutarlo un suo amico e paziente che ha postato delle foto su Twitter. #CiaoDottore!Il #Covid ti ha portato via, lo avrai certamente preso “a studio” mentre curavi qualcuno di noi. Eri il mio, il nostro medico di famiglia (MMG non mi piace, perché eri di #famiglia davvero)E quando avevamo bisogno c’eri sempre. Ci mancherai … tanto! #RIP pic.twitter.com/ty3D0jMwrm — ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Coronavirusa fare vittime e ladeinon si arresta. E’ morto Giovanni Ferraro,dottore di 55 anni dicon lo studio in via Baldo degli Ubaldi. Ildi medicina generale al distretto 13 della Asl1 positivo al, era ricoverato da giorni all’ospedale Cristo Re della Capitale. A dare la triste notizia e a salutarlo un suo amico e paziente che ha postato delle foto su Twitter. #CiaoDottore!Il #ti ha portato via, lo avrai certamente preso “a studio” mentre curavi qualcuno di noi. Eri il mio, il nostrodi famiglia (MMG non mi piace, perché eri di #famiglia davvero)E quando avevamo bisogno c’eri sempre. Ci mancherai … tanto! #RIP pic.twitter.com/ty3D0jMwrm — ...

