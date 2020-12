Nigeria, attacco in un liceo: oltre 300 studenti risultano dispersi (Di domenica 13 dicembre 2020) Nigeria, attacco in un liceo: oltre 300 studenti dispersi Circa 345 studenti risultano dispersi in Nigeria dopo che alcuni uomini armati hanno attaccato una scuola superiore nel nord-ovest del Paese venerdì notte, in quello che le autorità temono possa essere un nuovo rapimento di massa. Fonti della sicurezza riferiscono che uomini armati di Kalashnikov hanno sparato nei pressi delle strutture della Government Science High School nello Stato settentrionale di Katsina, provocando panico e terrore tra circa 800 studenti, secondo la stima di diversi insegnanti. Finora sono stati localizzati poco più di 400 alunni, secondo i dati le autorità locali. Fonti anonime della sicurezza, citate dal giornale locale ... Leggi su tpi (Di domenica 13 dicembre 2020)in un300Circa 345indopo che alcuni uomini armati hanno attaccato una scuola superiore nel nord-ovest del Paese venerdì notte, in quello che le autorità temono possa essere un nuovo rapimento di massa. Fonti della sicurezza riferiscono che uomini armati di Kalashnikov hanno sparato nei pressi delle strutture della Government Science High School nello Stato settentrionale di Katsina, provocando panico e terrore tra circa 800, secondo la stima di diversi insegnanti. Finora sono stati localizzati poco più di 400 alunni, secondo i dati le autorità locali. Fonti anonime della sicurezza, citate dal giornale locale ...

