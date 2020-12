Moviola Gazzetta: protesta la Lazio, ma i gol del Verona sono regolari. (Di domenica 13 dicembre 2020) Ecco di seguito la Moviola Gazzetta per le partite di sabato 12 dicembre. In Torino-Udinese c'è un errore doppio di Massa, Giua da 6,5 in Crotone-Spezia, mentre in Lazio-Verona Abisso si fa aiutare dal Var quando occorre. ... Leggi su gazzetta (Di domenica 13 dicembre 2020) Ecco di seguito laper le partite di sabato 12 dicembre. In Torino-Udinese c'è un errore doppio di Massa, Giua da 6,5 in Crotone-Spezia, mentre inAbisso si fa aiutare dal Var quando occorre. ...

È discutibile la decisione di Grinfeld sull’entrata da dietro di Zubeldia su Lozano. Il difensore prende in pieno l’attaccante messicano ...

