?Governo, crisi pilotata di Conte: ipotesi rimpasto e due vicepremier (Di domenica 13 dicembre 2020) Giuseppe Conte ha ormai capito che per provare ad arginare Matteo Renzi, disinnescare il malumore di Nicola Zingaretti e arrivare a un «chiarimento» con Luigi Di Maio, deve andare a... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 13 dicembre 2020) Giuseppeha ormai capito che per provare ad arginare Matteo Renzi, disinnescare il malumore di Nicola Zingaretti e arrivare a un «chiarimento» con Luigi Di Maio, deve andare a...

AnnalisaChirico : Sento dire che ‘con centinaia di decessi al gg’ non si possono fare crisi di governo. Questa è bieca strumentalizza… - CarloCalenda : C’è una e una sola via d’uscita per la crisi del Paese. Un Governo di pacificazione Nazionale con alcune condizioni… - petergomezblog : Renzi minaccia la crisi di governo anche su El Pais. Bonafede: “Irresponsabile farlo a Consiglio Ue in corso. Vuole… - di_nica : RT @Moonlightshad1: In due non arrivano al 5% ma tutti i giorni scavano come la goccia nella roccia solo per demolire il governo senza dare… - AugustoMinzolin : Dopo tanto tempo Salvini fa una mossa politica seria, proponendo un governo insieme che mette in crisi l’equilibrio… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo crisi Governo, crisi pilotata di Conte: ipotesi rimpasto e due vicepremier Il Messaggero ‘Negozi chiusi: via Roma non tira più’

La crisi economica aggravata dalla pandemia sta facendo sentire i suoi effetti. Effetti visibili nelle strade del centro e in via Roma dove si contano i fondi vuoti. È la città che cambia sotto i colp ...

Asili nido, trasporti e ambiente: le priorità per rilanciare il Lazio

Nel pacchetto di progetti che il Lazio ha sottoposto al governo nella Conferenza Stato-Regioni il #Nextgenerationlazio: una lista di 41 priorità su cui lavorare tra il 2021 e il 2026 con un investimen ...

La crisi economica aggravata dalla pandemia sta facendo sentire i suoi effetti. Effetti visibili nelle strade del centro e in via Roma dove si contano i fondi vuoti. È la città che cambia sotto i colp ...Nel pacchetto di progetti che il Lazio ha sottoposto al governo nella Conferenza Stato-Regioni il #Nextgenerationlazio: una lista di 41 priorità su cui lavorare tra il 2021 e il 2026 con un investimen ...