Covid, Strada: “Non ne usciremo prima di 2-3 anni, vaccino non risolverà” (Di domenica 13 dicembre 2020) ROMA – “Sono molto preoccupato della situazione che ci sarà a gennaio e febbraio, perche’ vedremo le conseguenze dei comportamenti durante le feste natalizie. Sembra di vivere in un Paese superficiale perche’ si dimentica che ogni giorno abbiamo centinaia di morti. Questa cosa non e’ trattata da parte di tutti con il dovuto rispetto. Credo che non ne usciremo comunque prima di 2-3 anni. Non si risolvera’ con le vaccinazioni che limitano il numero di morti ma non il diffondersi della malattia”. Lo ha detto Gino Strada intervistato da Lucia Annunziata durante la trasmissione ‘Mezz’ora in piu”. “Mi vaccinero’? Certamente”, ha concluso Strada. Leggi su dire (Di domenica 13 dicembre 2020) ROMA – “Sono molto preoccupato della situazione che ci sarà a gennaio e febbraio, perche’ vedremo le conseguenze dei comportamenti durante le feste natalizie. Sembra di vivere in un Paese superficiale perche’ si dimentica che ogni giorno abbiamo centinaia di morti. Questa cosa non e’ trattata da parte di tutti con il dovuto rispetto. Credo che non ne usciremo comunque prima di 2-3 anni. Non si risolvera’ con le vaccinazioni che limitano il numero di morti ma non il diffondersi della malattia”. Lo ha detto Gino Strada intervistato da Lucia Annunziata durante la trasmissione ‘Mezz’ora in piu”. “Mi vaccinero’? Certamente”, ha concluso Strada.

