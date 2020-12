A un passo dalla crisi di governo | anche Zingaretti chiede un rilancio E Di Maio? Il retroscena | l’idea di farlo premier

Leggi su open.online

(Di domenica 13 dicembre 2020) «Ilha bisogno di un, ma il rimpasto adesso non è prioritario». Nicola, dice no a unaal buio, ma sceglie con cautela le sue parole. In un’intervista al Corriere della Sera, il segretario del Pd avverte che la fine di questo esecutivo sarebbe “un’avventura pericolosa”. «Oggi siamo in una nuova fase: dall’emergenza occorre passare alla ricostruzione. Per fare questo occorre un, una ripartenza. Non bisogna nasconderlo, questa esigenza è avvertita da tutti. Dal Pd, dai 5 Stelle, da Italia viva, da Leu e, sono convinto,dal presidente Conte», dichiara. Insomma, il segretario dem non si tira indietropossibilità di un rimpasto dilanciandoun ...