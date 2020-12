Van der Vaart ha un rimpianto: «Vicino ad una squadra di Serie A» (Di sabato 12 dicembre 2020) Rafael Van der Vaart è stato ad un passo da un club italiano: ecco le parole dell’ex fantasista olandese anche sul Golden Boy Van der Vaart, in un’anticipazione dell’intervista su Tuttosport in edicola domani, ha parlato del suo passato. «Più passano gli anni e più guardo l’albo d’oro del Golden Boy e più sono orgoglioso di essere stato il primo a vincerlo. Rammarico? Mi dispiace non aver giocato in Serie A, è un vero peccato. Sono stato anche Vicino alla Juventus». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU JUVENTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Rafael Van derè stato ad un passo da un club italiano: ecco le parole dell’ex fantasista olandese anche sul Golden Boy Van der, in un’anticipazione dell’intervista su Tuttosport in edicola domani, ha parlato del suo passato. «Più passano gli anni e più guardo l’albo d’oro del Golden Boy e più sono orgoglioso di essere stato il primo a vincerlo. Rammarico? Mi dispiace non aver giocato inA, è un vero peccato. Sono stato anchealla Juventus». LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU JUVENTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

È stata la pioggia a farla da padrone alla 9 Ore di Kyalami. Nicky Catsburg e Augusto Farfus conquistano il titolo dell’Intercontinental GT Challenge con la BMW M6 GT3 di Walkenhorst Motorsport, vince ...

