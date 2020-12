Ibrahimovic: “La Serie A è il campionato più difficile per un attaccante” (Di sabato 12 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista alla BBC di cui si riporta un estratto. Stiamo andando molto forte, ma ancora non abbiamo ancora vinto niente, dobbiamo tenerlo a mente. Giocherò fin quando non potrò più fare ciò che sto facendo adesso. Io devo soltanto mantenermi in forma, il resto viene da sé. Ho giocato contro Paolo Maldini e ora gioco con suo figlio, Daniel. Spero di poter giocare anche col figlio di Daniel, sarebbe un miracolo. Quando sono venuto al Milan la prima volta era un club di vertice, la seconda invece doveva diventarlo di nuovo per tornare nel luogo a cui appartiene. Si tratta di una sfida che mi piace perché quando tutti dicono che è troppo difficile, che è quasi impossibile, è lì che entro in scena ed è lì che mi sento vivo, sono molto motivato. Dopo quello che mi è successo al Manchester United ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 12 dicembre 2020) Zlatan, attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista alla BBC di cui si riporta un estratto. Stiamo andando molto forte, ma ancora non abbiamo ancora vinto niente, dobbiamo tenerlo a mente. Giocherò fin quando non potrò più fare ciò che sto facendo adesso. Io devo soltanto mantenermi in forma, il resto viene da sé. Ho giocato contro Paolo Maldini e ora gioco con suo figlio, Daniel. Spero di poter giocare anche col figlio di Daniel, sarebbe un miracolo. Quando sono venuto al Milan la prima volta era un club di vertice, la seconda invece doveva diventarlo di nuovo per tornare nel luogo a cui appartiene. Si tratta di una sfida che mi piace perché quando tutti dicono che è troppo, che è quasi impossibile, è lì che entro in scena ed è lì che mi sento vivo, sono molto motivato. Dopo quello che mi è successo al Manchester United ...

AntoVitiello : #Leao oggi allenamento personalizzato e ultima parte in gruppo con la squadra. #Bennacer e #Ibrahimovic ancora indi… - AntoVitiello : #Pioli su #Hauge: 'La società è stata brava, siamo stati anche fortunati a incontrarlo sul campo. Ha forza e qualit… - AntoVitiello : #Pioli in conferenza: '#Kajer, #Leao e #Ibrahimovic non saranno sicuramente disponibili per la partita di domani. M… - napolista : Ibrahimovic: “La Serie A è il campionato più difficile per un attaccante” L’attaccante svedese alla BBC: “In Italia… - sportli26181512 : Milan, ecco quando torna Ibrahimovic: Sia Tuttosport che la Gazzetta dello sport confermano lo...… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic “La SNAI – Europa League: Lille avanti al Milan strada in discesa per Roma e Napoli Fortune Italia