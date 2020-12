Galaxy S21 Plus e iPhone 12 Pro Max a confronto, un video compara design e specifiche (Di sabato 12 dicembre 2020) Ormai gli appassionati di tecnologia mobile sapranno bene che il Galaxy S21 e il “fratello maggiore” Galaxy S21 Plus dovrebbero essere presentati da “mamma” Samsung davvero a breve, con l’uscita sul mercato che andrebbe poi a cadere per gennaio del prossimo anno o al massimo per il mese di febbraio 2021. Dispositivi, questi, di cui sono emerse nelle ultime settimane diverse caratteristiche ben prima del reveal ufficiale, e che sono andate a definire degli smartphone sì desiderabili, ma allo stesso tempo dai profili che non dovrebbero discostarsi troppo da quelli già visti per la gamma attualmente disponibile nei negozi. E se è vero che è impossibile fermare la corsa al leak, nelle ultime ore in rete è apparso anche un interessante video che fa eco a quello della giornata di ieri, che già mostrava ad esperti e ... Leggi su optimagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Ormai gli appassionati di tecnologia mobile sapranno bene che ilS21 e il “fratello maggiore”S21dovrebbero essere presentati da “mamma” Samsung davvero a breve, con l’uscita sul mercato che andrebbe poi a cadere per gennaio del prossimo anno o al massimo per il mese di febbraio 2021. Dispositivi, questi, di cui sono emerse nelle ultime settimane diverse caratteristiche ben prima del reveal ufficiale, e che sono andate a definire degli smartphone sì desiderabili, ma allo stesso tempo dai profili che non dovrebbero discostarsi troppo da quelli già visti per la gamma attualmente disponibile nei negozi. E se è vero che è impossibile fermare la corsa al leak, nelle ultime ore in rete è apparso anche un interessanteche fa eco a quello della giornata di ieri, che già mostrava ad esperti e ...

