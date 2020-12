Folle corsa con un tir per la città: devasta tutto mentre polizia lo insegue (Di sabato 12 dicembre 2020) . Ha danneggiato lampioni, auto, segnaletica Ieri sera, intorno alle 22:15, la polizia ha intercettato un tir in via Valpantena, tir che aveva intrapreso una Folle corsa da Grezzana verso Verona. L’uomo alla guida, R.P., originario di Cagliari, non aveva punti sulla L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 12 dicembre 2020) . Ha danneggiato lampioni, auto, segnaletica Ieri sera, intorno alle 22:15, laha intercettato un tir in via Valpantena, tir che aveva intrapreso unada Grezzana verso Verona. L’uomo alla guida, R.P., originario di Cagliari, non aveva punti sulla L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

