Assalto al bancomat con l' esplosivo | boato nella notte a Offanengo

laprovinciacr : #offanengo IN ESCLUSIVA Assalto al bancomat: i rapinatori ripresi da un cellulare - IlNuovoTorrazzo : BOMBA AL BANCOMAT - Presa d'assalto la sede della Bcc di Caravaggio a Offanengo - montalcinonews : Assalto (fallito) al bancomat di #CastelnuovodellAbate - news_rimini : Tentano l'assalto al bancomat di Rivierabanca a Rimini: banditi 'disturbati' fuggono a mani vuote - Rimini - Cronaca - news_bologna : Castel Maggiore, nella notte assalto al bancomat Carige -

Ultime Notizie dalla rete : Assalto bancomat

Il Giorno

Offanengo, 12 dicembre 2020 - I malviventi sbagliano la dose di esplosivo e fanno saltare buona parte della banca. La notte scorsa a Offanengo ignoti hanno assaltato il bancomat della filiale del Cred ...I banditi hanno adoperato una ruspa, scardinando il settore dedicato alla raccolta del denaro per il rifornimento self service. Si parla di danni superiori ai 50mila euro, sia per il bottino che per l ...