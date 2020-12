Amici 20, lite durissima tra i professori: Arisa infuriata, scoppia il caos (Di sabato 12 dicembre 2020) Ad Amici 20 i professori di canto non riescono a trovare armonia tra loro. Durante il pomeridiano di oggi, è scoppiata un’altra lite. I professori di canto di “Amici 20” non riescono a trovare armonia tra loro, né a trovarsi d’accorso sugli allievi. Gli insegnanti di ballo, invece, quest’anno sembrano essere maggiormente d’accordo sugli studenti, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 12 dicembre 2020) Ad20 idi canto non riescono a trovare armonia tra loro. Durante il pomeridiano di oggi, èta un’altra. Idi canto di “20” non riescono a trovare armonia tra loro, né a trovarsi d’accorso sugli allievi. Gli insegnanti di ballo, invece, quest’anno sembrano essere maggiormente d’accordo sugli studenti, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ad Amici 20 i professori di canto non riescono a trovare armonia tra loro. Durante il pomeridiano di oggi, è scoppiata un'altra lite.

