Vittoria Schisano e lo scontro con Serena Bortone | “non mi metti a mio agio” | forte tensione in studio – VIDEO

Leggi su trendit

(Di venerdì 11 dicembre 2020) A Oggi è un altro giorno è stata ospite, nota attrice transessuale che ha accettato l’invito di, la conduttrice, per parlare della sua vita e dei suoi progetti futuri. Ad un certo punto, lamanda in onda la clip di un segmento del film Tutto tutto niente niente, in cui l’attrice aveva recitato nel 2012 accanto ad Antonio Spinalbese. La scena in particolare descriveva un momento pregno di pathos, perchè– la cui transizione all’epoca non era ancora stata completata – si sfogava col suo partner rivelandogli di essere un uomo. Terminata la clip, l’attrice transessuale era visibilmente a disagio ed ha rimproveratodi aver ricordato un momento che lei avrebbe ...