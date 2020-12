Uomini e Donne, il momento della scelta di Sophie: la reazione di Antonio (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sophie è ad un bivio: Giorgio, Matteo o Antonio, è stato questo il cuore della puntata di oggi , 11 dicembre, di Uomini e Donne: ecco come è andata. La scelta di Sophie, parafrasando il famoso romanzo William Styron potremmo chiamare così l’ultima puntata di questa settimana del programma del pomeriggio di Canale 5 Uomini e Donne. Sophie ha deciso: esce con Giorgio Si perché la giovane modella di Varese, ma riminese di adozione, si è trovata a dover decidere con chi tentare l’avventura in esterna. La decisione è presa, anche se non è stata comunicata ufficialmente. Sophie ha scelto Giorgio. “Quando sto con lui – ha spiegato la ragazza – mi calmo, non mi succede nemmeno ... Leggi su ck12 (Di venerdì 11 dicembre 2020)è ad un bivio: Giorgio, Matteo o, è stato questo il cuorepuntata di oggi , 11 dicembre, di: ecco come è andata. Ladi, parafrasando il famoso romanzo William Styron potremmo chiamare così l’ultima puntata di questa settimana del programma del pomeriggio di Canale 5ha deciso: esce con Giorgio Si perché la giovane modi Varese, ma riminese di adozione, si è trovata a dover decidere con chi tentare l’avventura in esterna. La decisione è presa, anche se non è stata comunicata ufficialmente.ha scelto Giorgio. “Quando sto con lui – ha spiegato la ragazza – mi calmo, non mi succede nemmeno ...

